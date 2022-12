TikTok Ban US: अमेरिका भी चलेगा भारत की राह, चीनी ऐप टिकटॉक पर लगेगा बैन

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर टिकटॉक को 29 जून 2020 को भारत में बैन कर दिया गया था। इसके साथ-साथ चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब अमेरिका में भी राष्ट्रीय सुरक्षा की आशंकाओं के बीच सांसदों ने चीनी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए कदम उठाया है। अमरीकी सीनेट में टिकटॉक पर विधेयक इस आशंका के बीच पारित किया गया है कि ऐसे ऐप का इस्तेमाल चीन अमेरिकियों की जासूसी करने के लिए कर सकता है।

Bill passed in US Senate to ban federal employees from using TikTok on government devices