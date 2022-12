USA: नाबालिग बेटियों के लिए भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने जुटाए करोड़ों रुपए, फ्रोजन लेक में गिरने से माता-पिता की मौत

अमेरिका के एरिजोना (Arizona, US)में जमी हुई झील पर डूबने से मरे भारतीय-अमेरिकी दंपती की दो नाबालिग बेटियां एरिजोना में बाल सुरक्षा विभाग की कस्टडी में ले ली गई हैं। एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सेफ्टी को सोमवार को फॉरेस्ट लेक्स में आकर हर्षिता (7) और पुजिता (11) की कस्टडी लेने के लिए बुलाया गया था। वहीं, उनकी देखरेख की जा रही है। दोनों ने, इस त्रासदी को देखा है और सदमे की स्थिति में हैं।

49-year-old Narayana Muddana and his wife, Haritha Muddana, and their 47-year-old friend Gokul Mediseti, drowned at Woods Canyon Lake in Coconino County in the US state of Arizona