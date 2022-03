जमीन विवाद में 4 लोगों की हत्या का मामला: कोतवाली प्रभारी, बीट दरोगा सस्पेंड, हत्यारोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

घटना के बाद अमेठी डीएम और प्रभारी एसपी के साथ पहुंचे अयोध्या रेंज के आईजी कवीन्द्र प्रताप सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

उत्तर प्रदेश के अमेठी में मंगलवार देर रात जमीन विवाद में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। घटना राजापुर के गुंगवाछ गांव की है। जमीन के लिए एक परिवार ने दूसरे परिवार पर लाठी डंडों से कई वार किए और धारदार हथियार से हमला किया जिससे कि चार लोगों को मौत हो गई। घटना के बाद अमेठी डीएम और प्रभारी एसपी के साथ पहुंचे अयोध्या रेंज के आईजी कवीन्द्र प्रताप सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वहीं, लापरवाही बरतने के आरोप में अमेठी कोतवाली के प्रभारी विनोद सिंह, बीट दरोगा संजय सिंह और सिपाही स्वतंत्र उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है।

4 People Murder in Land Dispute Action Under Gangster Act on Criminals