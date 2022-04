अमेठी से शुरू होगी दिल्ली की हवाई सेवा, तीन वर्ष पहले उड्डयन विभाग को लिखा था पत्र

सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के फुरसतगंज हवाई अड्डे से जल्द ही दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू होने वाली है। फुरसतगंज हवाई अड्डे के विकास के लिए 12 करोड़ 30 लाख 73 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के फुरसतगंज हवाई अड्डे से जल्द ही दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू होने वाली है। फुरसतगंज हवाई अड्डे के विकास के लिए 12 करोड़ 30 लाख 73 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली को हवाई सेवा से जुड़ने का लाभ अमेठी के साथ-साथ सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी के नागरिकों को भी मिलेगा। क्षेत्रीय संपर्कता योजना उड़ान के तहत नागरिक उड्डयन विभाग ने फुरसतगंज हवाई अड्डे के विकास के लिए निविदा आमंत्रित किया है।

Air Service From Amethi to Delhi to Start Soon