रायबरेली. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बुधवार को अमेठी में राहुल गांधी के रोडशो और नामांकन के दौरान कम से कम सात बार उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। कांग्रेसियों का कहना है कि जब राहुल मीडिया से मुखातिब थे तब उनके सिर के आसपास सात बार ग्रीन लेजऱ जैसा कोई प्रकाश दिखा। पार्टी का कहना है कि यह स्नाईपर की लाइट हो सकती है। इस संबंध में कांग्रेस ने केंद्र को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। और गांधी परिवार की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। इसीलिए गुरुवार को सोनिया गांधी के नामांकन के दौरान अति सर्तकता बरती गयी। उधर, गृह मंत्रालय ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जान को कोई खतरा नहीं है। उनके सिर पर जो हरे रंग लाइट पड़ रही थी, वह उनके अधिकृत फोटोग्राफर के कैमरे की लाइट थी। हालांकि, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस की ओर से गृह मंत्रालय को ऐसा कोई भी पत्र लिखे जाने से इनकार किया है।

Congress claims serious breach in security of Rahul; MHA denies



