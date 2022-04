अमेठी में बुल्डोजर हुआ फेल, जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर विवाद

जिले में कई सालों से मरघट की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कब्जे को हटाने के लिए कई बार ग्रामीणों ने एसडीएम और जिलाधिकारी से शिकायत की है लेकिन जमीन खाली नहीं हो रही।

जिले में कई सालों से मरघट की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कब्जे को हटाने के लिए कई बार ग्रामीणों ने एसडीएम और जिलाधिकारी से शिकायत की है लेकिन जमीन खाली नहीं हो रही। इस संबंध में किसानों ने महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और धमकी दी कि मरघट की जमीन को खाली न कराए जाने पर 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।

Controversy over the possession of land mafia