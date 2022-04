5 वर्ष के मासूम का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, हत्या की आशंका

अमेठी में रविवार देर रात एक मासूम की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस महकमे को सूचना दी। आनन-फानन में एसपी दिनेश सिंह समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया।

Published: April 11, 2022 11:58:23 am

जनपद में रविवार देर रात एक मासूम की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस महकमे को सूचना दी। आनन-फानन में एसपी दिनेश सिंह समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया। घटना जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पूरे शिवरतन सिंह मजरे पेंडारा गांव की है।

Dead Body of a Five Year Old Found Police Decode Murder