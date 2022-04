परिवारिक विवाद के चलते चाची ने बच्चे को उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रिश्ते को शर्मशार करने वाली एक घटना सामने आई है। जहां सगी चाची के ही ऊपर अपने पांच वर्षीय भतीजे की हत्या करने का आरोप लगा है।

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रिश्ते को शर्मशार करने वाली एक घटना सामने आई है। जहां सगी चाची के ही ऊपर अपने पांच वर्षीय भतीजे की हत्या करने का आरोप लगा है। मृतक बच्चे की मां ने अपनी देवरानी पर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है और थाना में देवरान के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी है।

Due to family dispute aunt put Killed Child of Her Family