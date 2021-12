पुष्पा के अनुसार बेटी काफी बीमार थीं मां ऐसे में डॉक्टर के इलाज के साथ वो उसे लेकर ओझा के पास आई। लेकिन ओझा ने उस पर भूत-प्रेत का साया होने की बात कह कर उसकी पिटाई कर दी। जब बेटी को लेकर वह घर पहुंचे, तो बेटी जोर-जोर से रोने लगी।

Exorcist Thrashed Girl Claiming her to be in Possession of Spirit