मुस्लिम लड़के के साथ फरार हुई लड़की, 16 दिन बाद भी लापता

जिले के अमेठी थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर फुलवारी गांव की एक युवती विगत एक पखवारा पूर्व अचानक घर से गायब हो गई। काफी मशक्कत के बाद परिजनों को पता चला की गांव के ही एक विशेष समुदाय का युवक बहला फुसला उसे लेकर भाग गया। घटना की सूचना परिजनों ने अमेठी थाने में दिया। 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्द हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थाने पर पहुंच गए।

Girl Eloped with Muslim Boy not Found Even After 16 Days