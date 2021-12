हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मौनी महाराज अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाते तब तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। पूजा-अर्चना, यज्ञ नहीं किए जाएंगे और आश्रम का कोई भी संत जल नहीं ग्रहण करेगा।

Mauni Maharaj Closed Anshan Getting Assurance Of Arrest of Criminals