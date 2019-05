वोट के लिए जहरिले सांपों से खेल रही प्रियंका, मदारी की तरह करतब

लखनऊ. सियासत भी गजब चीज है ये नेताअों से कब क्या करवाए कोई नहीं जानता। पांच सिंतारा होटलों में रहने वाली हेमा मालिनी भरी दोपहरी में गेहूं काटती अौर बोझ धोते नजर आई थी तो कांग्रेस महासचिव सियासी घमासान के बीच सांप से खेलती नजर आई। रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार के दौरन वो एख गांव में रोकी अौर एक मदारी के पास बैठ गई मदारी से उन्होंने जहरीले सांप को अपने हाथ में लिया अौर करतब दिखाने लगी। ये अलग बात है कि गर्मी से बेहाल सांप बेजान था। सांपों का खेल दिखाने के बाद प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ गई ये उनका चुनाव प्रचार का नया हत्यकंडा सामने आया। उनके इस अंदाज से लोग उनके प्रति आकर्षित हुए।

आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से रायबरेली और अमेठी में ही घूम रही हैं। इससे पहले भी वह लोकसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में आती रही हैं, लेकिन इस बार उनके ऊपर पूरे पूर्वांचल की जिम्मेदारी है। प्रियंका को इस बार पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले भी कई बार प्रियंका का इस तरह का अंदाज देखने को मिला है। कभी प्रियंका बच्चों के साथ हंसते हुए बातें करती नज़र आती हैं, तो कभी किसी बच्चे का बटन ठीक करती हुईं दिखती हैं। यही कारण है कि युवाओं में प्रियंका की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है।

#WATCH Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for Uttar Pradesh (East) meets snake charmers in Raebareli, holds snakes in hands. pic.twitter.com/uTY0R2BtEP