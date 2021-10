समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमारी प्राथमिकता: शिवपाल सिंह यादव

Shivpal Singh Yadav said Alliance with Samajwadi Party is our priority- अमेठी में शुक्रवार शाम को प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव (Shivpal Singh Yadav) साथ व उनके पुत्र आदित्य यादव (Aditya Ydav) रथ यात्रा लेकर अमेठी पहुंचें। जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग जगह पर उनका स्वागत किया।