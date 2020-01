राजनीतिक मोहरे के रूप में न इस्तेमाल किए जाएं छात्र: स्मृति ईरानी

अमेठी. केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी (Smriti Irani) सोमवार को एक दिवसीय अमेठी दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जेएनयू हिंसा (JNU Violence) और राजस्थान के कोटा (Children death in Kota) में हुए मामलों को लेकर अपनी राय दी। जेएनयू हिंसा पर स्मृति ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। न ही छात्रों को राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे छात्रों के जीवन और उनकी प्रगति पर असर पड़ता है। वहीं राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत पर कहा कि कहीं न कहीं यह राजस्थान सरकार की कमी को दर्शाता है।

Union Minister Smriti Irani on #JNUViolence: Investigation has begun,so will not be right to speak on it now, but Universities should not be turned into hubs of politics, neither should students be used as political pawns. pic.twitter.com/Gor1mONKuM