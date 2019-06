अपने करीबी नेता की हत्या के बाद अमेठी रवाना हुईं स्मृति ईरानी, बेटे ने लगाया चुनावी रंजिश का आरोप

अमेठी. गौरीगंज थाना क्षेत्र के बरौलिया गांव मे स्मृति ईरानी के करीबी व उनके चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र सिंह की सोते समय हत्या कर दी गई। इस घटना से सनसनी फैल गई। मृतक के बेटे का आरोप है कि यह कांग्रेस समर्थकों का काम हो सकता है। मामले को संदिग्धों में हिरासत में लिया गया है। इस गंभीर मामले के वारदात की जानकारी मिलते ही अमेठी की सांसद चुनी गईं स्मृति ईरानी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। वे यहां से अमेठी जाएंगी।

Delhi: Amethi MP & BJP leader Smriti Irani leaves for her constituency, she will meet the family of surendra singh , ex-village head of Barauli, Amethi who was shot dead last night. pic.twitter.com/NnIdRWRjvk