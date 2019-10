प्रियंका गांधी के बयान पर भड़कीं स्मृति ईरानी, अमेठी से कही ऐसी बात, मचा हड़कंप

अमेठी. केंद्रीय कपड़ा, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister of Textiles, Women and Child Development Smriti Irani) ने गांधी परिवार (Gandhi Family) पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) को नसीहत न दें। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनके परिजनों पर गबन और किसानों की जमीन हड़पने के आरोप है, ऐसे लोग अपने गिरेबान मे झांक कर देखें और प्रदेश सरकार (UP Government) और अमेठी (Amethi) के प्रशासन को नसीहत न दें।



गांधी परिवार पर लगाया आरोप

दरअसल स्मृति ईरानी (Smriti Irani) अपनी अमेठी यात्रा के दौरान मीडिया से बात कर रही थीं। मीडिया ने यहां जब उनसे सवाल किया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने अमेठी पुलिस (Amethi Police) की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, तो उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार (Gandhi Pariwar) पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्होंने गुंडाराज की सरकार चलाई, ऐसे लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Adityanath Government) पर सवाल उठाते हैं। उन्हें इस बात का कोई हक नहीं है।



आर्थिक रूप से मजबूत होंगी महिलाएं

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि अमेठी में किसानों की जमीन हड़पने वाले अमेठी के प्रशासन एवं सरकार को नसीहत देने के बजाय किसानों की जमीन उन्हें लौटा दें। उन्होंने कहा कि सरकार सजग है और मुझे पूरा भरोसा है कि हर पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। हाल ही में उद्यमियों के साथ अमेठी में गांव के विकास, उद्योग लगाने में आने वाली बैंकिंग समस्या और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने पर चर्चा हुई।



अमेठी का दो दिवसीय दौरा

उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि हम सभी को मिलकर जनता के लिए काम करना है। अगर समाज का एक भी व्यक्ति लाभ से वंचित रह जाता है तो हम अपने मिशन को कामयाब नहीं कर सकते हैं। गांव-गांव जाने की जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच रखें और जन जागरूकता के तहत उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएं। स्मृति ईरानी ने बुधवार दोपहर बाद अमेठी के दो दिवसीय दौरे (Smriti Irani Amethi Visit) की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर से की।

यह भी पढ़ें: जल्द जारी होगा सपा के नये पदाधिकारियों की लिस्ट, युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी, हर जिले में पहुंचेंगे खुद अखिलेश यादव