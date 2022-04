यूपी विधान परिषद चुनाव में स्मृति ईरानी ने किया मतदान, पहली बार बनाया यह रिकॉ़र्ड

स्मृति ईरानी ने कहा, 'अमेठी में वोटर के नाते मेरा प्रथम वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेन्द्र प्रताप सिंह को गया है। मैं आशान्वित हूं कि विकास को नये स्वरूप में परिभाषित कर हम सब मिलकर क्षेत्र में देश में विकास कर पाएगें।'

विधान परिषद चुनाव में पहली बार सांसद स्मृति ईरानी ने मतदान कर इतिहास कायम किया है। अभी तक विधान परिषद के चुनाव में अमेठी के सांसद ने कभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। मतदान करने के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कई इतिहास गढ़ने का सौभाग्य व सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। स्मृति ईरानी ने कहा, 'अमेठी में वोटर के नाते मेरा प्रथम वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेन्द्र प्रताप सिंह को गया है। मैं आशान्वित हूं कि विकास को नये स्वरूप में परिभाषित कर हम सब मिलकर क्षेत्र में देश में विकास कर पाएगें।' बता दें कि दिल्ली से अमेठी पहुंची स्मृति लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सड़क मार्ग से गौरीगंज पहुंची और यहां ब्लॉक स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला।

Smriti Irani Sets Record Exercise her Franchise in UP MLC Election