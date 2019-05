अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी की गोली मारकर हत्या, लोकसभा चुनाव में निभाई थी अहम जिम्मेदारी

अमेठी. गौरीगंज थाना क्षेत्र के बरौलिया गांव में अज्ञात बदमाशों ने स्मृति ईरानी के करीबी पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार रात को करीब तीन बजे वह घर के बाहर सो रहे थे, उन पर हमला किया गया। सुरेंद्र सिंह अमेठी से नव निर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी के करीबी थे। उन्होंने स्मृति की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। मृतक के बेटे ने कांग्रेस समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह परिवारिक रंजिश हो सकती है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के खुलासे के लिए तीन टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही है। डीजीपी ओपी सिंह खुद घटना पर नजर बनाये हुए हैं।

शनिवार रात घर के बाहर सो रहे सुरेंद्र सिंह पर बाइक से आये बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और फरार हो गये। घायल हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। उनकी गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने सुरेंद्र सिंह को लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में ही सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। लखनऊ में शव का पोस्टमार्टम हुआ। हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी अमेठी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक प्रधान अपने बरामदे में सोए हुए थे। रात में करीब तीन बजे उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हत्या की वजह राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है। उन्होंने लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की है।

मृतक के बेटे ने कांग्रेस समर्थकों पर लगाये आरोप

मृतक के बेटे ने बताया कि पिता जी ने लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी के लिए चौबीस घंटे चुनाव प्रचार किया। जीत के बाद शनिवार को विजय यात्रा निकाली गई थी। इसमें वह भी शामिल हुए थे। बेटे ने कांग्रेस समर्थकों द्वारा सुरेंद्र सिंह की हत्या करने की आशंका जताई है। कहा कि कुछ कांग्रेस समर्थक जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, शायद उन्होंने गोली मारी है। मृतक के चचेरे भाई धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रात में फोन पर सूचना गई कि प्रधान बाबू को किसी ने मार दिया। गोली किसने मारी यह पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनावी रंजिश हो सकती है।

डीजीपी बोले- लखनऊ से हो रही मॉनिटरिंग

डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि मामले में 6-7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मामले के खुलासे के लिए तीन टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक रंजिश का लग रहा है। डीजीपी ऑफिस से सघन मॉनिटरिंग हो रही है।

स्मृति ईरानी के करीबी थे सुरेंद्र सिंह

सुरेंद्र सिंह ने बीते लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी के चुनाव प्रचार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इलाके के ज्यादातर जगहों पर स्मृति सुरेंद्र के साथ ही चुनाव प्रचार करने जाती थीं। कई मौकों पर दोनों की साथ-साथ फोटो भी है। कई गांवों में सुरेंद्र सिंह का खासा प्रभाव था, स्मृति को जिसका फायदा इस चुनाव में मिला। स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलाने का काम किया है। आपको बता दें कि बरौलिया वह गांव है, जिसे मनोहर पर्रिकर ने गोद लिया था। यह वही गांव है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने जूते बंटवाये थे।

