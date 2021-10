जर्जर सड़कों की हालत पर सपा विधायक ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कहा 30 अक्टूबर तक नहीं हुई मरम्मत तो विधानसभा सदस्यता से देंगे इस्तीफा

SP MLA submitted memorandum to DM on condition of Dilapidated Roads- सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बताया की पीएमजीएसवाई से निर्मित दो सड़कों का मामला था। कादुनाला थौरी और मुसाफिर खाना से पारा तीन साल से इन सड़कों के लिए सदन में आवाज उठाया प्राकलन समिति में उठाया।