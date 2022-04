हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे छात्र की गोली मार कर हत्या

अमेठी जिले में हत्याओं के सिलसिला जारी है। सोमवार को पांच साल के मासूम की हत्या के बाद मंगलवार को हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई। छात्र को कॉलेज से महज 200 मीटर की दूरी पर गोली मारी गयी।

अमेठी जिले में हत्याओं के सिलसिला जारी है। सोमवार को पांच साल के मासूम की हत्या के बाद मंगलवार को हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई। छात्र को कॉलेज से महज 200 मीटर की दूरी पर गोली मारी गयी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा और जांच में जुटी। घटना मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के रसूलाबाद की है। कोतवाली क्षेत्र के धरौली गांव निवासी सुशील कुमार सिंह का पुत्र सौरभ उर्फ देवांश सिंह मंगलवार को पेपर देने के लिए कॉलेज जा रहा था। रास्ते में ही हमलावरों ने उसे अपनी गोली का निशाना बना दिया। सूचना जैसे ही घर पहुंची वैसे ही घर में कोहराम मच गया। वहीं खबर मिलते ही एसपी दिनेश सिंह भी मृतक के घर पर पहुंचे और उन्होंने ने बताया कि कोचिंग में बच्चों के बीच विवाद हुआ था विवेचना की जा रही है।

Student Who was going to give high school paper shot dead