ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर से अमेठी में भीषड़ हादसा, दो बच्चों की मौत

Two Children died in Accident in Amethi- नवजात को इलाज के लिए बाइक से गए माता-पिता और मौसी बड़े हादसे का शिकार हो गए। दरअसल, घर लौटते समय रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर उछल कर जा गिरे।