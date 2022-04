स्मृति ईरानी ने प्रियंका वाड्रा पर साधा निशाना, बोंली- अमेठी हो रही कांग्रेस मुक्त

केन्द्रीय महिला तथा बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को अमेठी (Amethi) के गौरीगंज ब्लाक पर वोट डालने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने विस चुनाव में हार का ठीकरा प्रियंका गांधी वाड्रा पर फोड़ा। मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विधान सभा चुनाव में प्रियंका के नेतृत्व में अमेठी के साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई।

अमेठी Published: April 09, 2022 05:49:09 pm

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य चुनाव (UP Legislative Council Member Election) में मतदान करने के लिए शनिवार को केन्द्रीय महिला तथा बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister for Women and Child Welfare Smriti Irani) अमेठी (Amethi) पहुंची। इस दौरान स्मृति ने मीडिया को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सीधा जिम्मेदार प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को बताया। उन्होंने कहा कि अमेठी तो धीरे- धीरे कांग्रेस (Congress) मुक्त हो रही है। चुनाव 2019 में कांग्रेस को जहां चार लाख के करीब वोट मिले थे, वही विस चुनाव (Assembly Elections) में यह संख्या एक लाख के आसपास पहुंच गई।

प्रदेश में कांग्रेस की जमानत जब्त स्मृति ईरानी (Smriti Irani)शनिवार को अमेठी (Amethi) के गौरीगंज ब्लाक पर विधान परिषद सदस्य के भाजपा प्रत्याशी शैलेन्द्र प्रताप सिंह (Shailendra Pratap Singh) के साथ मतदान करने पहुंची थीं। यहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इनको तो इस बार विधान सभा चुनाव में लोकसभा से भी कम वोट मिले हैं। केन्द्रीय मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि अमेठी तो धीरे- धीरे कांग्रेस मुक्त हो रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि विधान सभा चुनाव में प्रियंका के नेतृत्व में अमेठी के साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को जहां चार लाख के करीब वोट मिले थे, वही विस चुनाव में यह संख्या एक लाख के आसपास पहुंच गई।

पूर्व सांसद ने जनता को छला केन्द्रीय मंत्री ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व सांसद ने जनता को छलने का काम किया है। लेकिन अब जनता सब जान रही है। वह यह जानती है कि तीन विधान सभा सीट पर कांग्रेस की बुरी हार हुई है। उन्होंने कहा कि अब तो अमेठी भी धीरे- धीरे कांग्रेस मुक्त हो रही है। आज वह मैंने अमेठी के सर्वांगीण विकास व सम्मान के लिए वोट किया है। सब मिलकर अमेठी व देश का विकास करेंगे।

चुनावी हिन्दू मंदिरों में भेज रहे पूजन सामग्री अमेठी विधान परिषद चुनाव में शनिवार को इतिहास बना। अमेठी में पहली बार अमेठी के सांसद ने विधान परिषद के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां पर अपना वोट डाला। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि इतिहास गढऩे का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी की ओर से अमेठी संसदीय क्षेत्र के देवी मंदिरों के लिए भेजी गई पूजन सामग्री पर भी तंज कसा। स्मृति ने कहा कि अभी तक जो चुनावी हिन्दू रहे, वह अब मंदिरों में पूजन सामग्री भेज रहे हैं। मैं मान्यता के अनुसार मां की आराधना के लिए पूजन सामग्री भेंट करती हूं। वह राजनीति कर रहे हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें