विरोध के बावजूद दल खालसा ने कैलेंडर का विमोचन कर पाक का शुक्रिया किया

दल खालसा संगठन की ओर से शुक्रवार को अमृतसर के अकाल तख्त पर भारी विरोध के ( Dal Khalsa thanks to Pakistan ) बीच मूल नानकशाही कैलेंडर रिलीज किया गया। कलेेंडर पर पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान की तस्वीर लगी (Imran Khan photo on Calendar ) हुई है। करतारपुरा कॉरीडोर के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया।