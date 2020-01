सेना के हथियार चुराने वाला पूर्व सैनिक अस्पताल से फरार

मध्यप्रदेश के पचमढ़ी सेना ( Weapon theft from Army centre ) शिक्षा केंद्र से गत 5 दिसंबर को दो इंसास राइफल और कारतूस चुराने के मामले पकड़ा गया सेना का जवान ( arrested with weapon ) हरप्रीत पंजाब पुलिस ( Ditch to Punjab Police ) को चकमा देकर फरार हो गया। जिस वक्त कैदी भागा उस वक्त अस्पताल के वार्ड में 5 पुलिसकर्मी तैनात थे लेकिन उनमें से तीन गैरहाजिर थे जबकि दो ही मौके पर ड्यूटी कर रहे थे।