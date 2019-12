पंजाब: बॉर्डर पर व्यापार बंद होने से गहराया रोजगार का संकट, एसोसिएशन के सैकड़ों ट्रक जब्त

अटारी बॉर्डर (Atari Border) के पास जगह-जगह खड़े खराब ट्रक गवाही दे रहे हैं कि 2004 में पाकिस्तान और भारत में (India And Pakistan Relation) कारोबार कैसे (Trade Between India And Pakistan) परवान (Unemployment In India) चढ़ रहा था...