पंजाब का नशे व हथियारों की तस्करी से पुराना नाता रहा है

गंदा है पर धंधा है, यह कहना है पंजाब के तस्करों ( Smugglers of Punjab ) का। पंजाब में नशे की लत व हथियारों का कारोबार पुराने समय ( Old tradition of Drugs&weapons Smuggling) से चली आ रहा है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब में बड़े पैमाने पर अफीम का कारोबार शुरू किया था और उस समय हेरोइन जैसी नशीली दवाओं का खुलेआम प्रचार किया जाता था।