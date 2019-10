आतंकी हमले के अलर्ट के बीच पंजा​ब में फायरिंग, फरार हुए बदमाश

Punjab News: भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव (India Pakistan Relations) की वजह से पंजाब आतंकियों की नजर पर (Firing In Amritsar Punjab) है। राज्य में आतंकी (Terror Attack In Punjab) हमले को लेकर अलर्ट (Terrorist In Punjab) भी जारी है...