स्कूल बस चालक मरने से पहले फर्ज को दे गया यह अंजाम

स्कूल बस के एक ड्राइवर ( School Bus Driver Bravery ) ने वीरगति को प्राप्त देश की किसी वीर जवान ( Like a Martyer ) जैसा काम कर ड्राईवर के पेशे को गौरान्वित कर दिया। हार्ट अटैक में जान ( Death in heart attack ) जाने से पहले बस को सुरक्षित खड़ी कर 15 बच्चों को हादसे से ( Save the Students ) बचा दिया।