अब पंजाब से सीमा से आसान नहीं होगा तस्करी करना

अब पंजाब सीमा से आसान नहीं होगा तस्करी करना

पाकिस्तान से आने वालों तस्करों के लिए अब तस्करी ( Smuggling is not possible now ) करना अब संभव नहीं होगा। सीमा सुरक्षा बल सीमा ( BSF using new technology ) पर ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है कि तस्करी के प्रयास करने वालो को तत्काल पता चल जाएगा।