मोहम्मद शमी ने किचन में बनाई ऐसी बिरयानी, लोगों के मुंह में आ गया पानी

अमरोहा. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम दो मैचों की सीरीज को 2-0 से हार चुकी है। अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वन-डे सीरीज 12 मार्च से खेलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद जहां टीम इंडिया को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हाथ मिली हार को भुलाकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने आपको तरोताजा करने में जुटे हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आजकल अपने मूड को रिलेक्स करने के लिए रेसिपी बना रहे हैं। शमी ने किचन में बिरयानी बनाने का एक वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

Cooking is my passion 🥗🌮🧆🥙& Cricket is my life 🏏🏏🏏🏏🏏🏏❤️#TeamIndia pic.twitter.com/JzxqbfoATc