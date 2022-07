अमरोहा में स्कूली बच्चों को लेने जा रहे ई-रिक्शा पर गिरा बिजली का खंभा, चालक की मौत

अमरोहा में स्कूली बच्चों को लेने जा रहे एक ई-रिक्शा पर बिजली का खंभा गिर गया। इस हादसे में करंट लगने से रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। electric pole fell on rickshaw going to pick up students in amroha driver dies

अमरोहा Published: July 21, 2022 12:23:17 pm

अमरोहा में सुबह-सुबह स्कूली बच्चों को घरों से लेकर स्कूल छोड़ने के लिए निकले एक ई-रिक्शा पर बिजली का खंभा गिर गया। इस हादसे में करंट लगने से रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली का खंभा तीन दिन पहले ही सड़क की ओर झुक गया था, लेकिन विभाग ने ध्यान नहीं दिया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान रिक्शे में चालक ही था, अगर बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

