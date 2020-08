लाचार सिस्टम: सड़क नहीं थी तो, बीमार महिला को खाट में लिटाकर अस्पताल पहुंचा ये परिवार

अनूपपुर। आपने पहले भी कई ऐसी खबरें होंगी सरकार के दावे और लाचार सिस्टम को दिखाती हैं। ऐसी ही कुछ मामला देखने को मिला मध्यप्रदेश के अनूपपुर में। यहां पर महिला को अस्पताल में भर्ती करने के लिए एक एंबुलेंस तक नहीं मिली। बताया जा रहा है कि इस गांव में पक्की सड़क ही नहीं है कि महिला को सड़के के रास्ते असिपताल पहुंचाया जा सके। इसलिए परिवार वाले उसे खाट में लिटाकर कंधे के सहारे अस्पताल लेकर पहुंचे।

#MadhyaPradesh: A woman was carried on a cot suspended on a bamboo stick, by family members, in Anuppur district to reach a hospital on August 10 as there is no paved road connecting the village to the hospital pic.twitter.com/7LzGk9F8bP