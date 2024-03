पेड़ की जड़ से निकली सूर्यदेव की 11 सौ साल पुरानी कलात्मक मूर्ति

पेड़ की जड़ से निकली सूर्यदेव की 11 सौ साल पुरानी कलात्मक मूर्ति

Statue of Sun God found in Kotma of Anuppur मूर्ति एक पेड़ की जड़ खोदते समय निकली। पुरातत्वविदों ने इसे सूर्यदेव की मूर्ति बताया है।

सूर्यदेव की मूर्ति

एमपी के अनूपपुर जिले के एक गांव में सदियों पुरानी कलात्मक मूर्ति मिली है। यह मूर्ति एक पेड़ की जड़ खोदते समय निकली। पुरातत्वविदों ने इसे सूर्यदेव की मूर्ति बताया है। सुरक्षा के नजरिए से यह पुरानी प्रतिमा फिलहाल

कोतमा के पुलिस थाने में रखवा दी गई है।