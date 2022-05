तेंदुआ दिखने से लोगों में भय का माहौल, जिस किलाकोठी पर पर्यटकों की भीड़, उसी रास्ते पर घूमता दिखा तेंदुआ

- डर ऐसा कि उस सड़क पर मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गए लोग, वन विभाग ने कहा तेंदुआ विचरण क्षेत्र।





अशोकनगर. जिस किलाकोठी पर पर्यटकों की भीड़ रहती है और देर रात भी लोग वहां घूमते रहते हैं, उसी रास्ते पर रात में तेंदुआ घूमते दिखा। इससे लोगों में डर का माहौल है और डर भी ऐसा कि उस सड़क पर लोग मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गए। वन विभाग का कहना है कि वह तेंदुआ विचरण क्षेत्र है और वहां तेंदुआ दिखना कोई बड़ी बात नहीं।

मामला चंदेरी का है। जहां रात में किलाकोठी के रास्ते पर लोगों को तेंदुआ घूमता मिला, वाहन की रोशनी से तेंदुआ सड़क से नीचे की तरफ उतरकर चला गया, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चंदेरी निवासी खालिद खान का कहना है कि जहां तेंदुआ दिखा वहां से 300 मीटर दूरी पर ही उनका घर है, इससे डर बना हुआ है कि यदि तेंदुआ नीचे आया तो हानि पहुंचा सकता है। वहीं इस सड़क पर लोग सुबह-शाम वॉक पर भी जाते हैं, साथ ही इसी रास्ते से पर्यटक किलाकोठी जाते हैं।

डेढ़ किमी के रास्ते पर लंबे समय से घुप अंधेरा-

यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार तेंदुआ किलाकोठी के पास घूमते मिल चुके हैं। चंदेरी की जंगल में करीब 12 से 15 तेंदुआ हैं और उस रास्ते पर वन विभाग का तेंदुआ विचरण क्षेत्र का बोर्ड भी लगा हुआ है। गर्मी के मौसम में गिलौआ ताल में पानी पीने जंगली जानवर जाते हैं। लेकिन इस डेढ़ किमी लंबी सड़क पर रात में घुप अंधेरा रहता है। जबकि किलाकोठी होटल में ही पर्यटक रुकते हैं। इससे हमेशा खतरे की आशंका बनी रहती है।

वर्जन-

क्षेत्र में करीब 15 तेंदुआ हैं और वह जगह तेंदुआ विचरण क्षेत्र है, किलाकोठी तरफ स्थित गिलौआ ताल में गर्मी के मौसम में जंगली जानवर पानी पीने जाते हैं। ऐसी जगहों पर लोगों को सतर्कता बरतना चाहिए और रात के अंधेरे में अकेले घूमने न जाएं।

आदित्य पुरोहित, रेंजर वन विभाग चंदेरी

An atmosphere of fear among people due to leopard