बस की टक्कर से बाइक सवार घायल, तड़पता रहा घायल लेकिन एक घंटे तक नहीं पहुंची एंबुलेंस, मौत

- नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर एकत्रित होकर जताई नाराजगी, की नारेबाजी।



अशोकनगर. बस की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन एक घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंची। इससे ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और नारेबाजी की। वहीं परिजन उसे निजी वाहन से लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना अशोकनगर-बंगलाचौराहा मार्ग पर बेलई गांव के पास की है। बेलई निवासी संजीव लोधी घर के लिए सामान खरीदने अथाईखेड़ा गया था, जहां से वह बाइक से वापस गांव लौट रहा था। बेलई गांव के पास बाइक व बस की टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार संजीव लोधी घायल हो गया। जिसे परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहादुरपुर थाना प्रभारी जंगबहादुरसिंह तोमर का कहना है कि मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

