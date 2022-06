मंहगी पड़ेगी यह देरी: चुनाव में प्रशासन को बाधा बनेंगे अधूरे पुल-पुलिया, बारिश से बंद हो जाएंगे रास्ते

सैंकड़ाभर गांवों का कट जाएगा संपर्क,न मोबाइल टीम पहुंच पाएगी न सेक्टर अधिकारी





अशोकनगर. बारिश के मौसम में त्रिस्तरीय चुनाव होना है, लेकिन जिले में लंबे समय से स्वीकृत पुल-पुलियों अब तक अधूरे पड़े हुए हैं और ढ़ाई से चार साल बीतने के बाद भी यह बनकर तैयार नहीं हो सके। 20 जून से जिले में मानसून आ जाता है और बारिश हुई तो जिले के सैंकड़ाभर गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा। इससे मतदान के दिन जरूरत पर न तो मोबाइल टीम मतदान केंद्र पर पहुंच सकेगी और न हीं सेक्टर अधिकारी। फिर भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है।

जिले में तीन चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। पत्रिका ने गांवों के पहुंच मार्गों की पड़ताल की तो स्थिति यह मिली कि निर्माण के लिए नदी-नालों में पुराने पुल-पुलियों को तो खुदाई कर गहरी खाई बना दीं, लेकिन अब तक उन जगहों पर पुल-पुलियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका। गर्मी के सीजन में तो निर्माणाधीन पुल-पुलियों के पास बने मिट्टी के अस्थाई मार्गों से वाहन निकल रहे हैं, लेकिन 20 जून से बारिश शुरु हो जाएगी। इससे यह अस्थाई रास्ते बंद हो जाएंगे। मतदान शुरु होने तक इन क्षेत्रों के गांवों के रास्ते बंद हो जाएंगे।

अधूरी पुलियां रोकेंगी दर्जनों गांवों का रास्ता-

अशोकनगर से तूमेन व कचनार रोड पर दो पुलियों का निर्माण हो रहा है। गंदा नाला व नवीन मंडी के पास पुलियां खुदी पड़ी हुई हैं। जहां पिलर तो तैयार हो गए, लेकिन स्लैब का काम शुरु नहीं हुआ। वहीं आरोन रोड से भौंराखाती व भैंसरवास के रास्ते पर मलखेड़ी की पुलिया खुदी पड़ी है, जहां बेसमेंट का काम पूरा हो चुका है व स्लैब की तैयारी है। जहां हर साल तेज बारिश में कई दिन गांवों का रास्ता बंद रहता है, लेकिन इस बार पुलिया खुदी पड़ी होने से पूरे सीजन के लिए रास्ता बंद हो जाएगा।

जिले में सेतु निगम के चार पुलों के निर्माण के हालात-

1. चार साल में आधा भी नहीं, तो हटाई निर्माण एजेंसी-

अशोकनगर-पिपरई मार्ग स्थित ओर नदी पर वर्ष 2018 में 9 करोड़ रुपए लागत का पुल स्वीकृत हुआ। चार साल में पुल आधा भी नहीं बन सका और पुराना पुल जर्जर है व एप्रोच रोड पर गहरी खाई बन गईं। इससे इस बार एप्रोच रोड नदी के बहाव में पूरा बह जाएगा व बारिश में रास्ता बंद हो जाएगा। चार साल में निर्माण पूर्ण न होने से सेतु निगम ने निर्माण एजेंसी को हटा दिया व ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई चल रही है।

2. एक रास्ते पर दो नदियों पर पुल, दोनों ही अधूरे पड़े-

विजयपुरा नईसराय रोड पर जाजनखेड़ी व हसनपुर पर दो पुलों का निर्माण चल रहा है, लेकिन ढ़ाई साल बीतने के बाद भी पुलों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका। जाजनखेड़ी पुल पर स्लैब डालने की तैयारी है तो वहीं हसनपुर के पुल पर अभी स्लैब का काम भी शुरु नहीं हुआ। बारिश में यह दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं, इससे इस बार भी यहां के दर्जनभर गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा।

3. स्लैब का चल रहा काम, एप्रोच रोड बनना मुश्किल-

वहीं ईसागढ़-कदवाया मार्ग पर कदवाया से बुढिय़ा गांव के बीच नदी पर करीब ढ़ाई साल से पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। जिस पर अभी स्लैब डालने का काम चल रहा है और बारिश तक स्लैब ही पूर्ण हो पाएगी, सड़क से पुल तक एप्रोच रोड बारिश से पहले बनना मुश्किल है। इससे बारिश के मौसम में यह रास्ता भी बंद रहेगा। नतीजतन लोगों को निकलने के लिए नदी को पार करना पड़ेगा।

यह भी खास-

- प्रशासन को बारिश शुरु होने से पहले इन अधूरे पुल-पुलियों का निर्माण पूर्ण कराने सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि रास्ते चुनाव में परेशानी न बनें।

- जाजनखेड़ी से खिरियादेवत की दूरी 7 किमी है, लेकिन रास्ता बंद होने से 20 किमी का चक्कर लगाकर मतदान कराने अधिकारियों को पहुंचना पड़ेगा।

- पुल-पुलिया पूर्ण न हो पाने की स्थिति में प्रशासन को सेक्टर अधिकारी व मोबाइल टीमों के पहुंचने के लिए पहले से रास्ते निर्धारित करने की जरूरत है।

- जिले में कई अन्य पुल-पुलियां भी क्षतिग्रस्त हैं, जिनसे बारिश में रास्ता बंद हो जाता है, प्रशासन को चुनाव से पहले उनकी मरम्मत कराना चाहिए।

वर्जन-

ओर नदी के पुल का चार साल में निर्माण पूर्ण न करने पर ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया है व ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई हो रही है। कोरोना काल की वजह से अन्य पुलों के काम लेट हो गए हैं, कुछ का निर्माण जल्दी पूर्ण कराने का प्रयास है। शेष मार्च तक ही पूर्ण हो पाएंगे।

ज्ञानवर्धन मिश्रा, प्रभारी ईई सेतु निगम ग्वालियर

