रात में मिल रही सिंचाई की बिजली, महाप्रबंधक से बोले किसान, हमारे साथ रात में खेत में खड़े रहना 20 हजार रुपए देंगे

महाप्रबंधक ने कहा मैं भी किसान हूं, तो किसान बोले यदि होते तो इस तरह किसानों को परेशान न करते

अशोकनगर. जहां कई दिन से जिले में कड़ाके की सर्दी जारी है, ऐसे में बिजली कंपनी किसानों को सिंचाई के लिए सिर्फ रात में बिजली दे रही है। इससे नाराज किसानों ने बिजली कंपनी के महाप्रबंधक का घेराव किया और गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। इस बार महाप्रबंधक व किसानों के बीच बहस भी हुई। किसानों ने कहा कि हमारे साथ रात भर खेत में खड़े रहना 20 हजार रुपए देंगे।

मंगलवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान बिजली कंपनी के महाप्रबंधक के कार्यालय पहुंचे। जहां महाप्रबंधक आरके सक्सेना को बुलाकर किसान उन्हें घेरकर खड़े हो गए और एक-दूसरे का हाथ पकड़कर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। साथ ही महाप्रबंधक को कुर्सी लगा दी कि आप बीच में यहीं बैठना, करीब डेढ़ घंटे तक किसान इसी तरह उन्हें घेरे बैठे रहे, महाप्रबंधक ने निकलने के कई बहाने बनाए लेकिन किसानों ने नहीं जाने दिया। इससे किसानों व महाप्रबंधक के बीच कई बार बहस हुई। हालांकि महाप्रबंधक ने उन किसानों के फीडर का बिजली सप्लाई दिन में कराने का आश्वासन दिया।

