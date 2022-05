dispute : बारात में चले लात-घूसे, 8 घायल

जो दूल्हे को मैसेज भेज कर रहा था परेशान, वह शादी में मिला तो हुआ विवाद

- डीजे पर नाचता मिला तो भगाया, सुबह दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट।

Updated: May 05, 2022 08:00:12 pm

अशोकनगर. जो दूल्हे को शादी न करने के बार-बार मैसेज भेज परेशान कर रहा था, वह जब बारात में डीजे पर नाचते दिखा तो विवाद हो गया। रात में तो उसे भगा दिया, लेकिन सुबह दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इससे दोनों पक्षों के आठ लोग घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामला बमूरिया गांव का है। जहां रात में परासरी से बारात आई थी और डीजे पर नाचने को लेकर गांव के ही युवक से बारात का विवाद हो गया। सुबह जब बारात वापस जा रही थी तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। परासरी के बाबूलाल ने बताया कि नाती की शादी थी, लेकिन बमूरिया का रविंद्र कई दिन से मैसेज भेजकर दूल्हे को परेशान कर रहा था और बारात में भी दिखा तो उसे वहां से भगाया, लेकिन सुबह रविंद्र व उसके परिजनों ने लाठियों से हमला कर दिया। इससे 60 वर्षीय बाबूलाल, उसका पुत्र रामनिवास, विशाल और अरविंद घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के राजकुमार ने बताया कि वह उसका भाई दुकान पर बैठा था, जहां गुटखा लेने पर बारातियों का विवाद हो गया और बारातियों ने मारपीट की व हम बचाने पहुंचे तो हमसे मारपीट की, इससे राजकुमार, उसका पिता रघुवीर, चाचा रामवीर और भाई रविंद्र घायल हो गए।

kicked and punched in the procession, 8 injured