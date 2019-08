no water in the ponds : 33 में से 17 तालाब फुल, दो तालाबों में नहीं एक बूंद भी पानी

बारिश के सीजन के 61 दिन: कुल बारिश की तुलना में हो चुकी 85.91 फीसदी बारिश।



- तीसरी बार फिर खुले राजघाट बांध के फिर से छह गेट खुल चुके हैं।