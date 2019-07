अशोकनगर. कांग्रेस के अशोकनगर विधायक Ashoknagar mla जजपालसिंह जज्जी jajpal singh jajji के जाति प्रमाणपत्र caste certificates का मामला फिर से गरमा गया है। हाईकोर्ट के आदेश order of the High Court पर उच्चस्तरीय छानबीन समिति High Level Committee ने फिर से जाति प्रमाणपत्र caste certificates की जांच शुरू कर started scrutinizing caste certificates दी है। इसके लिए पुलिस police ने संबंधितों को नोटिस जारी issued a notice कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। सूत्रों की मानें तो दो माह two months में विधायक mla की जाति caste का फैसला हो सकता है।



वर्ष 2013 में उच्चस्तरीय छानबीन समिति ने जजपालसिंह जज्जी के जाति प्रमाणपत्र को फर्जी माना था। इस पर जज्जी ने छानबीन समिति के आदेश को हाईकोर्ट ग्वालियर में चुनौती दी थी, जहां हाईकोर्ट ने समिति के आदेश पर स्थगित कर दिया था और एक मई 2019 को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति को जाति प्रमाण पत्र की पुन: जांच करने का आदेश दिया था।

उच्चस्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति ने इसके लिए 19 जून को बैठक आयोजित की और जिला पुलिस से प्रतिवेदन मांगा है। विधानसभा का चुनाव जजपालसिंह जज्जी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से लड़ा था, जिस पर भाजपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी ने विधानसभा चुनाव के समय हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

इन्हें जारी हुए नोटिस-

सचिव अनुसूचित जाति कल्याण भोपाल को की गई शिकायत पर से एसडीओपी अशोकनगर ने विधायक जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अपने कथन दर्ज कराने के लिए जिन लोगों को नोटिस जारी किए हैं, उनमें गुना विधायक गोपीलाल जाटव, अशोकनगर के पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी, नपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र ताम्रकार और पार्षद रोशनराज यादव का नाम शामिल हैं। जिसमें लड्डूराम कोरी के बयान हो चुके हैं और देवेंद्र ताम्रकार के बयान सोमवार को होना है।

विधायक जज्जी पर यह हैं जाति प्रमाण पत्र के आरोप-

-1994 में सामान्य जाति वर्ग से जनपद पंचायत के सदस्य बने। 26 अप्रैल 1999 में कृषि मंडी सदस्य हेतु सामान्य जाति से नाम निर्देश पत्र भरा।

-13 मई 1999 में जिला पंचायत सदस्य के लिए नट बाजीगर अनुसूचित जाति से नामांकन भरा। दो दिसंबर को 1999 में कीर पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनवाया।

- कीर पिछड़ा वर्ग से नपा का चुनाव लड़ा और नपाध्यक्ष बने। चार मार्च 2004 में उच्चस्तरीय पिछड़ावर्ग छानबीन समिति ने पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र निरस्त किया।

- अनसूचित जाति के प्रमाण पत्र पर दो बार विधानसभा चुनाव लड़े। एक चुनाव में हारे और इस बार के चुनाव में जीतकर विधायक बने।



उच्चस्तरीय छानबीन समिति ने विधायक जजपालसिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए कुछ बिंदुओं पर जांच मांगी है, इससे जांच अशोकनगर एसडीओपी को सौंपी गई है। एसडीओपी संबंधितों के कथन लेंगे और मुझे प्रतिवेदन बनाकर छानबीन समिति को भेजना है।



पंकज कुमावत, एसपी अशोकनगर