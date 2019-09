अशोकनगर। बस का इंतजार कर रहे तीन लोगों को Three people waiting bus अचानक सामने से आए एक ट्रक truck ने टक्कर मार दी। इस घटना में दो लोगों की मौत Two people died हो गई और एक गंभीर injured घायल है। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष dead a woman and a male शामिल है। पुलिस ने ट्रक Police registered case चालक truck driver के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

बस का इंतजार कर रहे थे

घटना बुधवार को सुबह करीब साढ़े 10 बजे गुना रोड की है। शाढ़ौरा से करीब छह किमी दूर बस स्टॉप पर सेजी निवासी 70 वर्षीय कमलसिंह, उनकी बेटी 30 वर्षीय सरिता और गांव की एक अन्य महिला 55 वर्षीय गंगोत्रीबाई पत्नी गजेंद्रसिंह रघुवंशी बस का इंतजार कर रहे थे।

इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया

तभी अशोकनगर की तरफ से जा रहे ट्रक क्रमांक यूपी 77 एएन 4567 ने उनमें टक्कर मार दी। इससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने सूचना दी तो पुलिस ने तीनों गंभीर घायलों को इलाज के लिए गुना अस्पताल पहुंचाया। जहां से डॉक्टरों ने तीनों घायलों को इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया।भोपाल जाते समय रास्ते में कमलसिंह और गंगोत्रीबाई की मौत हो गई। सेजी निवासी प्रवीण रघुवंशी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

अशोकनगर आने बस का इंतजार कर रहे थे पिता-पुत्री-

जानकारी अनुसार रिटायर्ड पटवारी कमलसिंह अपनी बेटी सरिता के साथ अशोकनगर जा रहे थे। गांव से करीब दो किमी दूर गुना रोड पर बस स्टॉप है और वह बस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ट्रक की टक्कर से कमलसिंह की मौत हो गई और उनकी बेटी सरिता घायल है।

बेटे की शाढ़ौरा में दुकान है

वहीं गंगोत्रीबाई भी अपने बेटे के पास शाढ़ौरा आने के लिए बस का इंतजार कर रही थीं। बेटे की शाढ़ौरा में दुकान है, लेकिन बेटे तक पहुंचने से पहले ही दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और उन्होंने डायल 100 को सूचना दी।