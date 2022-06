थानों की स्थिति जानने रात में पहुंचे एसपी: आरक्षक को किया निलंबित, बिना सर्विस रिवॉल्वर मिले अधिकारी तो जताई नाराजगी

एसपी का निरीक्षण: थानों की स्थिति जानने रात में पहुंचे एसपी, कमियां मिलीं तो जताई नाराजगी।









अशोकनगर. पुलिस थानों व गश्त की हकीकत जानने के लिए रात में एसपी पुलिस थानों में पहुंचे। जहां एक आरक्षक गश्त से गैरहाजिर मिला तो उसे निलंबित कर दिया। वहीं एसआई व एएसआई बिना सर्विस रिवॉल्वर गश्त पर मिले तो एसपी ने नाराजगी जताई, साथ ही रिवॉल्वर साथ रखने की हिदायत भी दी।

एसपी रघुवंशसिंह भदौरिया ने रात के समय जिले के छह पुलिस थानों का निरीक्षण किया। कोतवाली में एसआई बिना सर्विस रिवॉल्वर मिले तो उन पर नाराजगी जताई। मुंगावली पहुंचे तो एक आरक्षक गश्त पर गैर हाजिर मिला, जिसे निलंबित कर दिया। वहीं नाइट ऑफिसर सिविल कपड़ों में मिले, तो एसपी ने उन्हें वर्दी में रहने की हिदायत दी, इसके अलावा एक एएसआई भी बिना सर्विस रिवॉल्वर गश्त करते दिखे, इस पर नाराजगी जताई और सर्विस रिवॉल्वर गश्त के दौरान साथ में रखने के निर्देश दिए।

बहादुरपुर व पिपरई में गश्त पर मिले प्रभारी-

जब एसपी बहादुरपुर पुलिस थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी टीम के साथ गश्त पर गए हुए थे, इस पर एसपी ने उनके कार्य पर संतुष्टि दिखाई। सेहराई पुलिस थाने पहुंचकर भी निरीक्षण किया। इसके बाद रात में ही पिपरई पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी गश्त पर थे, एसपी ने बुलाया और जानकारी ली। एसपी रघुवंशसिंह भदौरिया ने पुलिस अधिकारियो को निर्देश दिए कि सभी काम सही तरह से हों और किसी तरह की लापरवाही न हो।

अनावश्यक रूप से रात में हवालात में किसी को न रखें-

पिपरई थाने में लॉकअप चैक किया तो उसमें धारा 151 में बंद किए गए दो लोग बंद मिले। एसपी ने उनके बारे में जानकारी ली, साथ ही व्यवस्थाओं को भी देखा। इसके अलावा एसपी ने सभी थानों को निर्देश दिए कि रात के समय अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को हवालात में न रखा जाए। अति आवश्यक होने पर विशेष सुरक्षा के साथ दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाकर हवालात में रखने के निर्देश दिए हैं।

