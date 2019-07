अशोकनगर. नैक मूल्यांकन टीम team visited the college ने कॉलेज पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां पर कॉलेज की व्यवस्थाओं college arrangements पर तो टीम team's का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा। लेकिन छात्रों की संख्या पूछने number of students के बाद जब कॉलेज college information में पांच प्रोफेसर होने की जानकारी मिली तो टीम ने कॉलेज में एडमिशन रोकने the team asked to stop admission के लिए कहा। टीम ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता quality of education बनाए रखने के लिए छात्रों के एडमिशन रोकना पड़ेंगे। हालांकि इस पर कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि एडमिशन रोकना उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि कॉलेज शासकीय है और शासन के निर्देशों instructions पर ही चलता है। शासन के निर्देश हैं कि अधिक से अधिक छात्र कॉलेज में students take admission in college एडमिशन लें।

दिनभर कॉलेज का निरीक्षण करेगी

नैक टीम में शामिल महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एमबी कल्याणकर, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉलेज के प्रोफेसर देवव्रत मिश्र और पंजाब की कॉलेज प्राचार्या किरण बाल्या सोमवार को शहर के शासकीय नेहरू डिग्री कॉलेज पहुंचे। जहां टीम के सामने पहले तो कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य अशोक शर्मा ने प्रेजेंटेशन दिया और कॉलेज की जानकारी दी। इसके बाद प्रोफेसर डॉ.रेणु राजेश ने प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही टीम ने कॉलेज के सभी विभागों का निरीक्षण किया। टीम मंगलवार को भी दिनभर कॉलेज का निरीक्षण करेगी।

शाम को छात्रों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम-

नैक मूल्यांकन टीम ने सोमवार को कॉलेज के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों से चर्चा कर कॉलेज की व्यवस्थाओं और जरूरतों के बारे में जाना। साथ ही छात्रों के शिक्षास्तर को भी परखा। हालांकि इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य और अन्य स्टाफ को वहां रुकने की अनुमति नही दी। वहीं शाम के समय कॉलेज के ऑडीटोरियम हॉल में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों की नैक टीम ने सराहना की।

कॉलेज की यह दिखी सूरत-

- कॉलेज की हर गैलरी में कालीन बिछाया गया और जगह-जगह डस्टबिन रखे गए।

- प्राचार्य, स्टाफ और लाइब्रेरी सहित हर ऑफिस में टेबिलों को सजाया गया।

- कॉलेज में कर्मचारी यूनिफॉर्म और गले में परिचय पत्र डाल काम करते दिखे।