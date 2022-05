कोल्ड स्टोरेज बनाने लिया था साढ़े तीन करोड़ ऋण, कोल्ड स्टोरेज शुरु नहीं और न लौटाया ऋण, तो बैंक ने किया जमीन पर कब्जा

- कर्मचारी के यहां थी शादी, टीम पहुंची तो घर खाली करने दिया दो दिन का समय।





अशोकनगर. कोल्ड स्टोरेज के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपए ऋण तो लिया, लेकिन न तो कोल्ड स्टोरेज चालू हुआ और न हीं बैंक का ऋण लौटाया। इससे बैंक ने कोल्ड स्टोरेज भवन व जमीन को अपने आधिपत्य में ले लिया है। जहां रहने वाले कर्मचारी के यहां शादी हुई थी और आज ही दूल्हा-दुल्हन आए थे, टीम पहुंची तो उन्हें घर खाली करने दो दिन का समय दिया है।

मामला शहर के रांवसर स्थित मंगलम कोल्ड स्टोरेज एंड आईस फैक्टरी का है। जिसके लिए गोपालपुरा मुरैना में रहने वाले बृजेश पुत्र महेश अग्रवाल, पूनम पत्नी उमेंद्र अग्रवाल, श्वेता पत्नी आनंद अग्रवाल, रूपाली पत्नी रितेश मित्तल और लता पत्नी नितेशकुमार गुप्ता ने 9 जून 2017 को यूको बैंक शाखा अशोकनगर से साढ़े तीन करोड़ रुपए ऋण लिया था। बैंक ने शुरुआत में दो करोड़ रुपए दिए, लेकिन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण पूर्ण न कर काम रोक दिया गया। तो बैंक ने ऋण के शेष डेढ़ करोड़ रुपए उन्हें नहीं दिए। इन पांचों पार्टनर पर बैंक के 2.20 करोड़ रुपए थे,जिसे उन्होंने जमा नहीं कराया। तो मंगलवार को प्रशासन की टीम के साथ पहुंचकर यूको बैंक ने 66500 वर्गफिट जमीन व उसपर बने कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग व दो कच्चे घरों को अपने आधिपत्य में ले लिया है।

अपर कलेक्टर के आदेश पर हुई कब्जे की कार्रवाई-

यूको बैंक ने कई बार इन पांचों पार्टनर को नोटिस जारी किए और 2.20 करोड़ रुपए जमा कराने कहा। लेकिन कई नोटिस के बाद भी राशि नहीं लौटाई तो अपर कलेक्टर न्यायालय में अपील की। जिस पर सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर ने बैंक में बंधक रखी जमीन पर आधिपत्य करने का आदेश दिया। इससे तहसीलदार रोहित रघुवंशी राजस्व व पुलिस टीम के साथ पहुंचे और यूको बैंक को ऋण में बंधक रखी 66500 वर्गफिट जमीन पर कब्जा दिलाया गया।

The bank took possession of the land