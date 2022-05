शादी में जा रही थी महिला, सामने से टकराई बाइक तो मौके पर ही मौत

रात में दो एक्सीडेंट, एक की मौत व पांच घायल,

- 16 साल का नाती चला रहा था बाइक, आमने-सामने से टकराईं दो बाइक।







अशोकनगर. जिले में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का ग्राफ फिर से बढऩे लगा है। स्थिति यह है कि आए दिन सड़क हादसों में लोग मौत का शिकार बन रहे हैं। रात में दो एक्सीडेंट हुए, जिनमें एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गुना जिले के बामौरी क्षेत्र के खड़ेला गांव निवासी 75 वर्षीय कोमल पत्नी हरिसिंह राजपूत अपने 16 साल के नाती अभि के साथ बाइक से शादी में शामिल होने रेहटाई गांव जा रही थी। सामने से बाइक से तिघरा निवासी सहदेव व अनिल यादव आ रहे थे। भादौन पर ओर नदी के पुल पर रात में दोनों बाइक आमने-सामने से टकरा गईं। इस घटना में कोमलबाई की मौत हो गई और अभि, सहदेव व अनिल यादव घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बाइक को टक्कर मारकर भागा वाहन, दो घायल-

वहीं दूसरा मामला रात 11 बजे अशोकनगर-बंगलाचौराहा मार्ग पर मोलाडेम के पास का है। हारूखेड़ी निवासी भरतू आदिवासी अपने रिश्तेदार इमझरा निवासी जितेंद्र के साथ बाइक से शादी में जा रहा था। तभी सामने से आया अज्ञात वाहन टक्कर मारकर भाग गया। इससे दोनों गंभीर घायल हो गए, हालांकि टक्कर मारकर भागे वाहन का अब तक कोई सुराग नहीं लगा।

