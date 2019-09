गड्ढ़ा बना मौत का कारण: बकरियां चराने गईं दो बहिनों की गड्ढ़े में डूबने से हुई मौत

अशोकनगर। क्रेशर प्लांट crusher plant के पास खुला पड़ा गहरा गड्ढ़ा दो नाबालिग बहिनों two minor sisters की मौत death का कारण बन गया। नहाते समय छोटी बहन जब गड्ढ़े में डूबने लगी तो बड़ी बहन बचाने कूंदी लेकिन वह भी डूबने लगी, जिन्हें डूबता देख बचाने के लिए कस्बे की ही महिला गड्ढ़े में कूंदी तो वह भी डूबने लगी। बाद में लोगों ने वहां पहुंचकर महिला को तो बचा लिया, लेकिन दोनों नाबालिक बहिनों की पानी में डूबने से due to drowning in water मौत हो गई। इस घटना से क्रेशर प्लांटों पर सुरक्षा इंतजामों की हकीकत उजागर हो गई है।



अचानक साहिन गड्ढ़े में डूबने लगी

घटना जिले के शाढ़ौरा कस्बे में कृषि मंडी के पास लगे स्टोन क्रेशर प्लांट के पास रविवार दोपहर करीब 12 बजे की है। जहां कस्बे के पहाड़ मोहल्ला निवासी 12 वर्षीय साहिन पुत्री भूरा शाह और 15 वर्षीय नाजिया पुत्री भूरा शाह बकरियां चराने के लिए गई थीं। नाजिया बाहर खड़ी थी और साहिन क्रेशर प्लांट के गहरे गड्ढ़े में नहाने लगी। अचानक साहिन गड्ढ़े में डूबने लगी तो उसे बचाने के लिए कूदी नाजिया भी डूब गई।

बचाने गड्ढ़े में कूंद गई महिला

दोनों बहिनों को डूबता देख पड़ौस में ही रहने वाली 35 वर्षीय हरिबाई हिम्मत दिखाते हुए बचाने गड्ढ़े में कूंद गई, लेकिन गड्ढ़ा गहरा होने से वह भी डूबने लगी। कुछ दूरी पर डंपर खाली कर रहे ड्राईवर ने जब यह घटना देखी तो दौड़कर वह पहुंचा और गड्ढ़े में कूंदकर महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों बहिनें डूब चुकी थीं।



करीब एक घंटे बाद निकाल सके शव

बाद में ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए और सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ग्रामीणों की मदद से साहिन और नाजिया के शव को करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद निकाल सकी। जिस गड्ढ़े में यह घटना हुई, वह करीब 30 फिट चौड़ा और इतना ही लंबा है, ग्रामीणों द्वारा गड्ढ़े को करीब 30 फिट गहरा बताया जा रहा है।



पढऩे के बाद रोज बकरी चराने जाती थीं दोनों बहिनें

लोगों के मुताबिक दोनों की बहिनें मदरसा में पढ़ती थीं, जिनमें साहिन दूसरी कक्षा और नाजिया तीसरी कक्षा में पढ़ती थीं। लोगों का कहना है कि मदरसे से पढ़कर लौटने के बाद दोनों बहिनें रोज बकरियां चराने के लिए जाती थीं।



बड़ा सवाल: गड्ढ़ों पर क्यों नहीं सुरक्षा इंतजाम?

कुछ वर्ष पहले गुना में ऐसे ही गड्ढ़ों में एक साथ कई बच्चों के डूबने से बड़ा हादसा हुआ था। इस पर प्रशासन ने सभी स्टोन क्रेशरों के पास गड्ढ़ों के चारों तरफ सुरक्षा के लिए तारफेंसिंग के निर्देश दिए थे। वहीं अन्य खनिज उत्खनन स्पॉटों पर भी परमीशन देने के साथ खनिज विभाग द्वारा पहले उस जगह की तारफेंसिंग करने के निर्देश दिए जाते हैं।

गड्ढ़े के पास कोई तार फेंसिंग नहीं थी

लेकिन इस गड्ढ़े के पास कोई तार फेंसिंग नहीं थी। वहीं जिले में अन्य कई जगहों पर भी कोई तारफेंसिंग नहीं हैं, इससे गहरे-गहरे गड्ढ़े खुले पड़े हुए हैं और इनमें हर साल दुर्घटनाएं होती हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार प्रशासन और विभाग द्वारा इन सुरक्षा इंतजामों पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई।

गड्ढ़े के पास कोई तार फेंसिंग नहीं है, जहां नहाते समय डूबने से दोनों की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर गड्ढ़े से दोनों मृत बच्चियों के शव बाहर निकलवाए गए और मर्ग कायम कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

सोनम रघुवंशी, थाना प्रभारी शाढ़ौरा