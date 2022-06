दो माह से वेतन नहीं मिलने कर्मचारियों का हंगामा, शहर की नहीं की सफाई, नपा में धरने पर बैठे व एकाउंटेंट से हुई बहस

- एक माह की वेतन आने का मोबाइल पर मैसेज आया, तब हटे नपा कर्मचारी।







अशोकनगर. दो महीने से वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने शहर की सफाई नहीं की। साथ ही करीब पांच घंटे तक नपा कार्यालय में हंगामा किया। इस दौरान एकाउंटेंट व सफाई कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर बहस भी हुई। सीएमओ ने आश्वासन दिया और जब एक-एक माह की वेतन खाते में आने का मोबाइल पर मैसेज आया, तब वह हटे।

सुबह 7 बजे से ही सफाई कर्मचारी नपा गेट पर एकत्रित हो गए, ऑफिस खुला तो सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान करीब एक सैंकड़ा से अधिक कर्मचारी थे। कर्मचारी सुरेंद्र बाल्मीकि ने बताया कि दो महीने से वेतन नहीं मिला व तीसरा माह चल रहा है। इससे परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, वहीं सफाई करने न तो किट दी जाती है और न हीं इस बार सामग्री दी। चप्पलों व साइकिलों के मडगार्ड से नालियों से कचरा निकालकर सफाई करने मजबूर हैं। सीएमओ आईं तो उन्हें भी समस्या बताई, इस पर सीएमओ ने एक माह का वेतन दिलाने की बात कही। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ऑफिस में बैठे नियमित कर्मचारियों व अधिकारियों को नियमित वेतन मिलता है और अस्थाई कर्मचारी परेशान होते हैं।

सफाई नहीं तो शहर में फैली गंदगी, कचरे के ढ़ेर-

मंगलवार को नपा के सफाई कर्मचारियों ने शहर में सफाई नहीं की, इससे चौराहों पर कचरा पड़ा रहा और कचरे के ढ़ेर लगे रहे। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं खाते में वेतन आ जाने के बाद कर्मचारी सीधे घर चले गए, साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि शहर की सफाई करने के बाद वह खुद के लिए साबुन तक खरीद सकें।

Uproar of employees not getting salary for two months