बीच सडक पर महिलाओ ने की युवक की धुनाई, वीडियो वायरल

राह चलती महिलाओं से बदतमीजी करना एक युवक को पड़ा महंगा

अशोकनगर. राह चलती महिलाओं से बदतमीजी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। महिलाओं ने बीच सड़क पर युवक की जमकर धुनाई कर दी। घटना आरोन रोड के मोड़ की है। जहां सोमवार रात करीब ७ से ८ बजे के बीच की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में महिलाओं युवक को पीटते हुई दिखाई दे रही हैं। युवक भी अपना बचाव करते हुए महिलाओं को धक्का दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं व लड़कियां निकलकर जा रही थी। इसी दौरान लड़की ने कुछ कहा तो निकल रहे युवक ने भी लड़कियों से कुछ बोल दिया, इसी बात पर से उनके बीच बाद विवाद बढ़ा और महिलाओं ने युवक की धुनाई लगा दी। लोगों ने बीच बचाव कर युवक को बचाया। मंगलवार को पिटाई का वीडियो दिनभर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। हालांकि शिकायत किसी भी पक्ष ने नही की है। पिटने वाला युवक भी पास के गांव का बताया जा रहा है।

Shajapur viral video case young man hit with hammer in Shajapur,Gwalior Viral Video News Mobile Porn Video News,Shajapur viral video case young man hit with hammer in Shajapur