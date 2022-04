Young ; नंगे पैर करीला जा रहे युवा, पैरों मे छाले तो बांधे कपड़े

भीषण गर्मी व तपन पर भारी आस्था, रात में ऊमरी में रुके और 53 किमी पैदल चलकर बुधवार दोपहर ढ़ाई बजे अशोकनगर पहुंचे। अभी करीब 37 किमी और चलना है, तब वह करीला पहुंचेंगे।

अशोकनगर. तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है और दिनभर गर्म हवाएं जारी हैं। भट्टी सी तप रही सड़क पर पांच युवा हाथों में झंडा लेकर नंगे पैर ही करीला जा रहे हैं। पैरों में छाले पड़ गए तो तौलियां फाड़कर पैरों पर बांध ली, तो किसी ने पॉलिथिन बांध ली। लेकिन लगातार दो दिन से पैदल चल रहे हैं और आज करीला पहुंचेंगे।

Young going barefoot, If there are blisters on the feet, then tie clot