Cough Syrup Death: गांबिया के बाद उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत, भारतीय कंपनी पर लगाया आरोप

नई दिल्लीPublished: Dec 29, 2022 11:13:29 am

उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) ने दावा किया है कि कथित रूप से भारत निर्मित खांसी की दवाई (India made Cough Syrup)लेने से देश में कम से कम 18 बच्चों की मौत हो गई है। इससे पहले गाम्बिया (Gambia) भी बच्चों की मौतों को लेकर भारत की एक कफ सिरप को जिम्मेदार ठहरा चुका है।

18 children dead due to cough syrup made by India firm, says Uzbekistan